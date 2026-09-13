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FiNE NEWS

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У вокалиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова угнали BMW

Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил о краже своего автомобиля BMW с государственным номером Т877КР550.

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