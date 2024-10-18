12 бюджетных приемов, благодаря которым маленькая комната кажется просторнее

Создание подходящего интерьера для крохотной спальни или кухни кажется непростой задачей. Ведь в помещении нужно уместить всю необходимую мебель, при этом хочется, чтобы оно выглядело стильно и интересно.
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