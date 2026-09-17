🔫 Крымчанин пойдет под суд за убийство знакомого в 1995 году и сокрытие тела В феврале 1995 года житель Симферополя насмерть сбил подростка на Евпаторийском шоссе, после чего попросил знакомого взять вину на себя.
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