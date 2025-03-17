Депутат Рады заявил о попытке Киева «сохранить лицо» на фоне переговоров

Власти Украины сохраняют попытки «сохранить лицо», но на самом деле в Киеве готовы на любые условия по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.