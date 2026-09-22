Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Сколько энергии потребляют ИИ-агенты в самом деле?

Сколько энергии потребляют ИИ-агенты в самом деле?

В эпоху ИИ-агентов уже недостаточно спросить, сколько электроэнергии потребляет один чат-бот. Современные модели — это сложные системы для автономного выполнения задач.

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