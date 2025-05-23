В МИД РФ пообещали ответ на массированные террористические атаки Украины

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Москва даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Украины, которые киевский режим предпринял для срыва начавшихся российского-украинских переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии