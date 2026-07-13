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Царьград

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Таджикистан просит у России землю: эксперт предупредил об угрозах безопасности

Таджикистан просит у России землю: эксперт предупредил об угрозах безопасности

Кирилл Кабанов оценил аграрные запросы Таджикистана: проект должен быть закрытым.Таджикистан планирует направить официальный запрос властям России и Казахстана с просьбой предоставить земельные угодья для выращивания масличных культур.

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