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Выйдут к «Доске»: разработана замена уходящему из России IT-сервису Miro

Выйдут к «Доске»: разработана замена уходящему из России IT-сервису Miro

Российские специалисты разработали замену уходящему из РФ IT-сервису Miro. VK готовит аналогичный продукт, который позволит рисовать эскизы, строить схемы и организовывать рабочие процессы, узнали «Известия».

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