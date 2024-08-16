Выйдут к «Доске»: разработана замена уходящему из России IT-сервису Miro

Российские специалисты разработали замену уходящему из РФ IT-сервису Miro. VK готовит аналогичный продукт, который позволит рисовать эскизы, строить схемы и организовывать рабочие процессы, узнали «Известия».
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