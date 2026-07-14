Начальник отдела тамбовского Росреестра награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин подписал Указ №488 о награждении государственными наградами. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отдела Управления Росреестра по Тамбовской области Юлия Самородова.
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