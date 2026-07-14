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Новости Тамбова

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Начальник отдела тамбовского Росреестра награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Начальник отдела тамбовского Росреестра награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин подписал Указ №488 о награждении государственными наградами. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отдела Управления Росреестра по Тамбовской области Юлия Самородова.

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