Зудилов рассказал о восстановлении улиц после прокладки газораспределительных сетей

Глава комитета градостроительной политики Александр Зудилов прокомментировал восстановление улиц после прокладки газораспределительных сетей во время заседания комитета ЖКХ Гордумы Читы, передает корреспондент ZAB.
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