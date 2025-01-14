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Какими будут международные отношения в 2025 году

Какими будут международные отношения в 2025 году

Предсказывать будущее международных отношений – дело неблагодарное. Последняя брошюра из широко известной в свое время пентагоновской пропагандистской серии «Советская военная мощь» увидела свет в 1991-м, то есть в год, когда СССР перестал существовать.

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