Какими будут международные отношения в 2025 году

Предсказывать будущее международных отношений – дело неблагодарное. Последняя брошюра из широко известной в свое время пентагоновской пропагандистской серии «Советская военная мощь» увидела свет в 1991-м, то есть в год, когда СССР перестал существовать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии