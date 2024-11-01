Раскрыта польза диеты без соли

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Ученые Научно-исследовательского института Сабана детской больницы Лос-Анджелеса и профессора Вальтера Лонго из Института долголетия Университета Южной Калифорнии обнаружили, что специализированная диета с низким содержанием соли, имитирующая голодание (LS-FMD), может замедлить повреждение почек при хроническом заболевании.