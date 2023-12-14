Нетаньяху упрекнул Путина в «антиизраильской» позиции

Вот же наглая скотина - слов нет. **** Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свое недовольство президентом России Владимиром Путиным во время 50-минутного телефонного разговора 10 декабря по поводу поддержки Москвой прекращения огня в секторе Газа.