Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ

За доблесть, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО, ведомственной медалью «За боевые отличия» прямо на позиции был награжден заряжающий гаубицы «Гиацинт-Б» с позывным «Малой».
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