Упражнения для коррекции ауры

Не поможет! Любая йога или общий массаж лишь увеличивает амплитуду ауры (терпеть не могу данный термин, но другого нет), не меняя ее формы! Поэтому обязательны встряхивания позвоночника (например броски ногами вися на турнике) и скрутки верха и низа. После чего можно делать указанные упражнения (первое самое важное), обязательно сочетая их с глубоким дыханием!

В

Воробей

Для относительно небольшого меньшинства людей - крайних интеллектуалов, условно назовём их так, внутренний дисбаланс у которых слишком велик, такие упражнения, сами по себе - без обеспечивающей иной системной практики, могут быть неэффективными. В смысле, что они могут не получаться сколько-нибудь качественно. Хотя, в попытках их применять можно до самой смерти дожидаться эффекта. Поэтому, тем, кому это действительно нужно и кто этого искренне хочет, оказывается возможным узнать о том, как можно и нужно ежедневно сбрасывать негативный "заряд", скапливающийся из-за хронической дисгармоничности. Фигурально говоря, это как пытаться сочинять стихи, не вынув большую занозу, которая вызывает хроническое воспаление. Даже если психика "опустила" боль ниже болевого порога. Хотя, на деле, это делается посредством поднятия самого этого порога.