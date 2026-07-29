Юные пассажиры в Молжаниновском получали квест-карты «Играй в Москву» в электричках

Поездка на электричке — это не только путь из пункта А в пункт Б, но и начало большого приключения. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) решили доказать это на практике и объединились с проектом «Играй в Москву», чтобы превратить обычную дорогу в увлекательную игру для самых юных пассажиров.