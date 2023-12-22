Боевик ВСУ с гранатами захватил заложников в Херсоне ради выплаты зарплаты

Военнослужащий угрожал взорвать херсонцев, оказавшихся в продуктовом магазине.Новостной телеграм-канал "Херсонская крепость" сообщает, что украинский солдат ворвался в продуктовый магазин Херсона и взял в заложники находящихся там продавцов и покупателей.