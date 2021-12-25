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Александр Смирнов: «Москвина никогда не перестает учиться, воспринимает любую критику или похвалу. Она продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что»

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов прокомментировал результаты соревнований пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.

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