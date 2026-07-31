Эксперт Ющук нашел неувязки в деле о гибели ученого Зезина

Специалист по конкурентной разведке проводит собственное расследование и ставит под сомнение версию семьи задержанных, указывает на криминальное прошлое Александра Реверука, несоответствие доходов подозреваемых их образу жизни и нелогичность показаний его супруги.
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