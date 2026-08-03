Фарси, восточное детство и триумф почти в 50 лет: почему Нина Дорошина мечтала вернуться в Тегеран

Всенародная любовь пришла к Нине Дорошиной, когда ей было почти пятьдесят. Для миллионов зрителей её имя прочно связано с Надеждой из комедии «Любовь и голуби» — простой деревенской женщиной с взрывным темпераментом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экс-бойфренд Бузовой Радий Лебедев обманул футболистку «Зенита» на 11 миллионов и сел на 12 лет
- Три платья, часы за миллионы и свадьба, которую обсуждала вся страна: как Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечали свой главный день
- «Я отличаю по звукам ПВО разных видов, беспилотники, баллистику…»: Максим Виторган рассказал, что Сочи стал четвертым городом, где он прятался от обстрелов
Свежие комментарии