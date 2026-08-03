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Фарси, восточное детство и триумф почти в 50 лет: почему Нина Дорошина мечтала вернуться в Тегеран

Фарси, восточное детство и триумф почти в 50 лет: почему Нина Дорошина мечтала вернуться в Тегеран

Всенародная любовь пришла к Нине Дорошиной, когда ей было почти пятьдесят. Для миллионов зрителей её имя прочно связано с Надеждой из комедии «Любовь и голуби» — простой деревенской женщиной с взрывным темпераментом.

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