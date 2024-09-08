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"Я бы сейчас не чертил красные линии": Генерал Гурулёв дал подсказку командованию, где и кому создавать угрозы

"Я бы сейчас не чертил красные линии": Генерал Гурулёв дал подсказку командованию, где и кому создавать угрозы

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв заявил: "я бы сейчас не чертил красные линии". В эфире он дал подсказки русскому командованию по поводу угроз, которые сейчас нужно создать противнику.

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