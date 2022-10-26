Полицейские нашли и этапировали в Иркутскую область мужчину, находившегося в розыске за причастность к убийству, совершенному 19 лет назад

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Новосибирска задержали ключевого фигуранта уголовного дела о заказном убийстве руководителя предприятия, произошедшего в Приангарье в 2003 году.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Новосибирска задержали ключевого фигуранта уголовного дела о заказном убийстве руководителя предприятия, произошедшего в Приангарье в 2003 году.
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