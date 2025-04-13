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Царьград

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Подорожают на 25%: что ждет россиян с ценами на лимоны

Подорожают на 25%: что ждет россиян с ценами на лимоны

Временная остановка турецких поставок привела к прогнозируемому росту цен.Стоимость лимонов в России может вырасти на 25%, достигнув отметки в 230 рублей за килограмм.

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