Махил Снейп, автор блога "Голландец в России", рассказал, как впервые встретился с русской полицией. Как это было и что из этого вышло?Махил переехал в Россию и в своей публикации рассказал, каким получилось его общение с нашими правоохранительными органами.
Голландец впервые встретился с полицией в России. Вот что из этого вышло
Комментарии
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Maxim
Они как раз туристов и ловят в районе Красной площади: во всём мире - достаточно визы в паспорте, а тут ещё какая-то регистрация.. Кому в голову придёт..
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16 час.
ольга решетникова
Для кратковременного пребывания - да, достаточно визы в паспорте. Но если человек живет долго (в разных странах разные сроки) - то нужно оформляться уже официально. Ничего "особенного" нет в этом, это не "русские превышают и домогаются". И. кстати, если человек не дурак, он (при наличии интернета) может заблаговременно узнать условия проживания (временного или постоянного) в другой стране. А не высказываться в духе "они ловят...тут какая-то регистрация...". Ну, езжайте в прекрасный сад или за лужу - там регистрации не нужно. Нелегальничать и бомжевать можно спокойно.
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16 час.
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