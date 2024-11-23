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Голландец впервые встретился с полицией в России. Вот что из этого вышло

Голландец впервые встретился с полицией в России. Вот что из этого вышло

Махил Снейп, автор блога "Голландец в России", рассказал, как впервые встретился с русской полицией. Как это было и что из этого вышло?Махил переехал в Россию и в своей публикации рассказал, каким получилось его общение с нашими правоохранительными органами.

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Комментарии
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Maxim
Они как раз туристов и ловят в районе Красной площади: во всём мире - достаточно визы в паспорте, а тут ещё какая-то регистрация.. Кому в голову придёт..
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16 час.
ольга решетникова
Для кратковременного пребывания - да, достаточно визы в паспорте. Но если человек живет долго (в разных странах разные сроки) - то нужно оформляться уже официально. Ничего &quot;особенного&quot; нет в этом, это не &quot;русские превышают и домогаются&quot;. И. кстати, если человек не дурак, он (при наличии интернета) может заблаговременно узнать условия проживания (временного или постоянного) в другой стране. А не высказываться в духе &quot;они ловят...тут какая-то регистрация...&quot;. Ну, езжайте в прекрасный сад или за лужу - там регистрации не нужно. Нелегальничать и бомжевать можно спокойно.
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16 час.

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