Голландец впервые встретился с полицией в России. Вот что из этого вышло

ольга решетникова

Для кратковременного пребывания - да, достаточно визы в паспорте. Но если человек живет долго (в разных странах разные сроки) - то нужно оформляться уже официально. Ничего "особенного" нет в этом, это не "русские превышают и домогаются". И. кстати, если человек не дурак, он (при наличии интернета) может заблаговременно узнать условия проживания (временного или постоянного) в другой стране. А не высказываться в духе "они ловят...тут какая-то регистрация...". Ну, езжайте в прекрасный сад или за лужу - там регистрации не нужно. Нелегальничать и бомжевать можно спокойно.