СОВЕТСКИЕ ТЁТКИ

Вот они на фоне европеек - толстые, неухоженные, не стильно одеваются. “Запущенные”. Это же касается и тех, кто любит принарядиться: о боже, эти начесы, эти советские украшения, прошлый век… Особенно любят вывалить фото таких женщин на пляже.