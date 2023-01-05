Приколисты

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СОВЕТСКИЕ ТЁТКИ

СОВЕТСКИЕ ТЁТКИ

Вот они на фоне европеек - толстые, неухоженные, не стильно одеваются. “Запущенные”. Это же касается и тех, кто любит принарядиться: о боже, эти начесы, эти советские украшения, прошлый век… Особенно любят вывалить фото таких женщин на пляже.

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