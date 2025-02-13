Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня назвала запрет Тайваня на DeepSeek антиинтеллектуальным и абсурдным

Пекин, 12 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду назвала запрет, введенный администрацией Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня на модели искусственного интеллекта /ИИ/, разработанные компанией DeepSeek, базирующейся в континентальной части страны, абсурдным шагом, который характеризуется использованием антиинтеллектуальных мер для реализации своей антикитайской программы.