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Жириновский приехал на съезд ЛДПР на тройке лошадей

Жириновский приехал на съезд ЛДПР на тройке лошадей

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский на заключительный предвыборный съезд партии на ВТБ-Арене приехал в коляске, запряженной тройкой лошадей.

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Гарик
денег много однако.
Наталья Андросова
Надоел

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