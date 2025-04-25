АвтоВАЗ прекратил выпускать Lada Granta — производство будут модернизировать

Сегодня, 25 апреля, АвтоВАЗ завершил производство своего хита Lada Granta: в ближайшие две недели, во время корпоративного отпуска, нитку конвейера ждет масштабная модернизация — конвейер обновят для того, чтобы можно было на нем одновременно выпускать две модели, и Granta, и Iskra.