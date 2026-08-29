Экс-глава Минобороны Украины Федоров стал советником министра обороны Италии

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение стать советником главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто.
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