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МОСИНФОРМ

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Ракова: Почти 250 тыс. человек познакомились с обновленными школами Москвы на открытых экскурсиях

Ракова: Почти 250 тыс. человек познакомились с обновленными школами Москвы на открытых экскурсиях

Почти 250 тысяч москвичей посетили дни открытых дверей в обновленных зданиях учебных заведений, полностью реконструированных по программе «Моя школа».

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