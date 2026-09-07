Кинолог объяснил, что может привести к внезапной смерти собаки

Эти животные проводят значительную часть дня во сне и после кормления им лучше дать возможность спокойно отдохнуть Активные прогулки и игры с собакой незадолго до кормления или сразу после него могут быть опасны для животного.
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