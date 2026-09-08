За фиктивную прописку мигрантов жительница Жигулевска заплатит крупный штраф

В Самарской области суд вынес приговор местной жительнице, которая решила подзаработать на мигрантах, но в итоге лишилась кругленькой суммы.
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