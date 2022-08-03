ТАСС: Российские военные стреляют из снайперских винтовок «Сталинград» на Украине

Оружие эффективно действует на дистанции до 1,5 километраРоссийские снайперы эффективно применяют в военной операции на Украине винтовку «Сталинград».
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