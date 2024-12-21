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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лакерник о том, повлияет ли бан Валиевой на возможность Тутберидзе поехать на отбор: «Давайте повременим, но вопрос правильный»

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

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