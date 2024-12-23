Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Гр. -выбросьте из головы ВСЕ глупости, что написсаны выше! ЕСЛИ звонок не из вашей "Книжки" НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ!!! К п...Главная фраза - "...
  • саша дмитренко
    ой  как  пшек  возбудился))))))  правда  глаза  колет? ну  тогда  ползком  под  шконку,вонючкаЖена киргиза расс...
  • Ольга
    Неужели наше правительство снова пойдет на поводу у Абхазии?? Они  (абхазы) нас не уважают - это понятно! Ну а вы-то ...Россия начнёт гум...

Грядущее мятежно, но надежда есть

Грядущее мятежно, но надежда есть

Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь.Александр ГрадскийИтак, информации уже достаточно, чтобы обрисовать основные сценарии развития событий на ближайшие несколько лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дроздов
хорошо сказано!!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх