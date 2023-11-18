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Сергей Лапочкин: «Еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить. Это шоу! Мы развлекаем людей»

Сергей Лапочкин: «Еще год‑два, и судьи будут готовы к тому, что их переговоры в лайве будут выходить. Это шоу! Мы развлекаем людей»

— Как вы относитесь к переговорам в эфире? Надо или нет? — Когда ввели ВАР, все арбитры поняли и начали разговаривать чуть деликатнее между собой и с футболистами, потому что понимают, что все переговоры записываются.

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