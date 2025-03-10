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Царьград

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Тепловоз сошел с рельс в Кузбассе: задержек поездов удалось избежать

Тепловоз сошел с рельс в Кузбассе: задержек поездов удалось избежать

На станции Белово в Кемеровской области произошёл сход тепловоза с рельс во время маневровых работ. Задержек поездов удалось избежать.

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