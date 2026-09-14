"Монреаль Канадиенс" продлил контракт с Мартеном Сан-Луи, который стал главным тренером в 2022 году. Команда заняла шестое место в НХЛ с 106 очками и вышла в финал Восточной конференции сезона 2025/26, уступив "Каролине Харрикейнз".