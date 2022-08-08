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"Смыло все подчистую": новые подробности по сильному ливню в Приморье - видео

"Смыло все подчистую": новые подробности по сильному ливню в Приморье - видео

Многие Приморцы поделились новыми подробностями по сильному ливню, который сейчас пришел в край. Так, очевидцы сообщают, что в некоторых районах из-за наплыва воды теперь перекрыт проезд в населенные пункты.

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