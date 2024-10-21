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Царьград

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Запад сократил полёты в Китай: Дело в России

Запад сократил полёты в Китай: Дело в России

Авиакомпании западных стран существенно сократили число рейсов в КНР из-за неба над Россией.Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китайскую Народную Республику.

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