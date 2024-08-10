Об очередном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе сообщают наши подписчики: "ДТП В 35 КМ ОТ НОВОАННИНСКОГО В СТОРОНУ МИХАЙЛОВКИ" Судя по кадрам, на дороге столкнулись два большегруза.
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Об очередном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе сообщают наши подписчики: "ДТП В 35 КМ ОТ НОВОАННИНСКОГО В СТОРОНУ МИХАЙЛОВКИ" Судя по кадрам, на дороге столкнулись два большегруза.