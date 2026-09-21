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Оснований для отмены итогов нет? Сколько случаев вброса бюллетеней зафиксировано по РФ

Оснований для отмены итогов нет? Сколько случаев вброса бюллетеней зафиксировано по РФ

Во время прошедших выборов были выявлены два случая вброса избирательных бюллетеней. Инциденты произошли на участках в Республике Марий Эл и Крыму.

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