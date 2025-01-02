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Моуринью об идеальных матчах: «Их трудно не найти в исполнении моего «Челси», который сожрал АПЛ»

- Какой матч у вас был идеальным и почему? – Трудно ответить… «Порту» – «Лацио» (4:1) в полуфинале Кубка УЕФА-2003.

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