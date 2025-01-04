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Добрый Мир

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Овечкин попал на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века. Его обошел только один

Овечкин попал на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века. Его обошел только один

11,6 тыс прочтений 2 дня назад Российский нападающий и капитан хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на втором месте в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet.

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