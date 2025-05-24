Расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации.
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