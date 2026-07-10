В правительстве Челябинской области обсудили очереди за бензином и вежливость водителей

В правительстве Челябинской области прошло совещание по вопросам топливного обеспечения региона. Как сообщает пресс-служба, заместитель губернатора Татьяна Кучиц собрала представителей поставщиков, профильных ведомств, муниципалитетов и контрольно-надзорных органов.
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