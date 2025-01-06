За полтора года иностранным агентам назначено штрафов на 25,8 млн рублей

620 штрафов за нарушение порядка деятельности иностранных агентов на общую сумму 25,8 млн рублей вынесли за 1,5 года российские суды, сообщает 6 января пресс-служба Судебного департамента при Верховном суде РФ.
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