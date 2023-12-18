Arado Ar 234, Фау-1 - оружие, которое Третий рейх применял против Великобритании в последние годы Второй мировой войны

В последние годы Второй мировой войны, потерпев ряд серьезных поражений на Восточном фронте, руководство Третьего рейха предпринимало все возможные меры, чтобы не допустить успешного наступления союзников, открывших второй фронт 6 июня 1944 года.
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