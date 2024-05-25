В Миассе погрузчик раздавил пешехода, а мотоциклист протаранил «КамАЗ». Фото

В Миассе Челябинской области 25 мая на улице Маяковского водитель мотоцикла погиб при столкновении с «Камазом», а на проспекте Автозаводцев двигавшийся задним ходом погрузчик нанес смертельные травмы пешеходу.
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