В США изъяли две квартиры русского предпринимателя, стоимостью 1,8 млн долларов

В документах дела отмечается, что Перевалов нарушил санкционные ограничения.Министерство юстиции США добилось изъятия двух квартир во Флориде, которые, по утверждениям, принадлежат русскому предпринимателю Виктору Перевалову.
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